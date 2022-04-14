Збірна України гратиме на чемпіонаті світу з волейболу замість дискваліфікованої Росії

Збірна України отримала право на виступити на першості світу завдяки позиції в рейтингу. Наразі Україна посідає 23-тє місце серед національних команд. Це найвища позиція серед збірних, які не пробилися на Мундіаль.

ФІВБ за мотивами вторгнення Росії до України вирішила позбавити тамтешню збірну місця на ЧС-2022. За іронією долі, місце росіян дісталося "синьо-жовтій" збірні. Україна зіграє в групі А турніру, де її суперниками стануть збірні Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко.

Чемпіонат світу відбудеться у серпні-вересні. Спершу господарем турніру мала стати Росія, але її позбавили цього права на початку березня. Найімовірніше, ЧС-2022 приймуть Польща та Словенія.

Чоловіча волейбольна збірна України лише вдруге гратиме на Мундіалі. На ЧС-1998 українці посіли 9-12 місця.