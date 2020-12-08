Сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022 выездным матчем против Франции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал календарь поединков отборочного этапа к чемпионату мира-2022 в Катаре. Сборная Украины начнет квалификацию выездным матчем с Францией, закончит - гостевым с Боснией и Герцеговиной.

Расписание опубликовано на сайте УЕФА.

Все встречи пройдут в 2021 году (указано киевское время начала матчей).

24 марта 21:45

Франция - Украина

28 марта 21:45

Украина - Финляндия

31 марта 21:45

Украина - Казахстан

1 сентября 17:00

Казахстан - Украина

4 сентября 21:45

Украина - Франция

9 октября 19:00

Финляндия - Украина

12 октября 21:45

Украина - Босния и Герцеговина

16 ноября 21:45

Босния и Герцеговина - Украина

Сам турнир впервые в истории пройдет в конце года - с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы команды в отборе на ЧМ-2022.

Напрямую на Мундиаль выйдут команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, которые займут вторые позиции, попытают счастья в плей-офф.