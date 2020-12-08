Збірна України стартуватиме у відборі на ЧС-2022 виїзним матчем проти Франції

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив календар поєдинків відбірного етапу до чемпіонату світу-2022 в Катарі. Збірна України почне кваліфікацію виїзним матчем з Францією, закінчить - гостьовим з Боснією та Герцоговиною.
Розклад опублікований на сайті УЄФА.
Всі зустрічі пройдуть у 2021 році (вказано київський час початку матчів).
24 березня 21:45
Франція - Україна
28 березня 21:45
Україна - Фінляндія
31 березня 21:45
Україна - Казахстан
1 вересня 17:00
Казахстан - Україна
4 вересня 21:45
Україна - Франція
9 жовтня 19:00
Фінляндія - Україна
12 жовтня 21:45
Україна - Боснія і Герцеговина
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина - Україна
Сам турнір вперше в історії пройде в кінці року - з 21 листопада до 19 грудня 2022 року.
Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив перспективи команди у відборі на ЧС-2022.
Напряму на Мундіаль вийдуть команди, що посядуть перші місця у своїх групах. Збірні, які посядуть другі позиції, спробують щастя в плей-офф.