Знаем силу Франции: Шевченко оценил перспективы сборной в отборе на ЧМ-2022

Фото: Андрей Шевченко (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2022. "Сине-желтые" попали в группу D с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Об этом информирует официальный сайт УАФ.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине", - отметил Шевченко.

Он также вспомнил матч против сборной Финляндии в квалификации чемпионата мира-2018.

"Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан", - добавил Шевченко.

Наставник отметил, что многое будет зависеть от календаря, который, как он надеется, вскоре станет известен. Только после этого он вместе с тренерским штабом сможет рассуждать подробнее.

Напомним, сборная Украины потерпела от Франции крупнейшее поражение в своей истории.