Сборная Украины сыграет стартовые матчи отбора на ЧМ-2022 во Львове

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) выбрал места проведения стартовых домашних матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Матчи против Финляндии и Казахстана подопечные Андрея Шевченко проведут во Львове на "Арене-Львов".

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Эти поединки состоятся 28 и 31 марта 2021 года соответственно в рамках второго и третьего туров. При принятии решения учитывались пожелания тренерского штаба.

Стоит отметить, что "Арена-Львов" считается для сборной Украины фартовым стадионом. Национальная команда ранее провела на нем 19 поединков, не потерпев ни одного поражения - 17 побед и две ничьи.

Напомним, Украина начнет отборочный турнир выездным поединком против команды Франции (24 марта). Также нашим соперником является Босния и Герцеговина.

Ранее главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко оценил перспективы команды в отборе на ЧМ-2022.

Напрямую на Мундиаль выйдут команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, которые займут вторые позиции, попытают счастья в плей-офф.