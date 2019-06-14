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Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до минимума за пять лет

Новости » Энергетика    14.06.2019 - 12:31
Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до минимума за пять лет
Иллюстративное фото (Statoil.com)

Причиной столь резкого падения стало введение США санкций против Ирана

Из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн баррелей в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что эксперты МЭА назвали основной причиной столь резкого спада введение США санкций в отношении покупателей иранской нефти, а также сокращение добычи в Нигерии и Саудовской Аравии.

Из официального бюллетеня ОПЕК следует, что среднесуточная добыча нефти во входящих в организацию странах в мае сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 236 тыс. баррелей и составила 29,876 млн баррелей.

Указано, что добыча нефти в Иране упала сразу на 227 тысяч баррелей в сутки, в Нигерии - на 92 тыс. баррелей, в Саудовской Аравии - на 76 тысяч, а в Венесуэле - на 35 тысяч. Падение нефтедобычи в этих странах было отчасти компенсировано ростом в Ираке, Анголе и Габоне.

Данные ОПЕК свидетельствуют, что всего в мае этого года общий объем добычи нефти в мире увеличился по сравнению с апрелем на 40 тысяч баррелей в сутки, благодаря росту производства в не входящих в картель странах.

Напомним, 10 июня цены на нефть превысили 63 доллара за баррель.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 июня цена на нефть марки Brent упала ниже 60 долларов впервые с января 2019 года.

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