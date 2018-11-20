Сборная Украины завершила год ничьей в товарищеском матче с Турцией

Фото: Турция - Украина (twitter.com/MilliTakimlar)

Последний в 2018 году поединок для национальной команды завершился со счетом 0:0

Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче с командой Турции. Поединок в Анталье, который изначально планировалось провести в Днепре, завершился со счетом 0:0.

Первый тайм прошел с преимуществом подопечных Шевченко, после команда Луческу добавила в активности и стала чаще угрожать чужим воротам. Но забить никому не удалось.

За украинскую сборную в этой игре дебютировали защитник "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Карпат" Марьян Швед.