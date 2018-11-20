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Збірна України завершила рік нічиєю в товариському матчі з Туреччиною

Новини » Спорт    20.11.2018 - 21:31
Збірна України завершила рік нічиєю в товариському матчі з Туреччиною
Фото: Туреччина - Україна (twitter.com/MilliTakimlar)

Останній у 2018 році поєдинок для національної команди завершився з рахунком 0:0

Збірна України зіграла внічию у товариському матчі з командою Туреччини. Поєдинок в Анталії, який спочатку планувалося провести в Дніпрі, завершився з рахунком 0:0.

Перший тайм пройшов за переваги підопічних Шевченка, після команда Луческу додала в активності і стала частіше загрожувати чужим воротам. Але забити нікому не вдалося.

За українську збірну в цій грі дебютували захисник "Динамо" Віталій Миколенко і хавбек "Карпат" Мар'ян Швед.

Нагадаємо, збірна України виграла групу 1 дивізіону В Ліги націй і достроково кваліфікувалася до дивізіону А. Туреччина ж вилетіла в дивізіон C за підсумками групового етапу турніру.

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