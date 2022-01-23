Сборная Украины разгромила Сербию на Чемпионате Европы по футзалу

Наши футзалисты активно начали матч и уже на 6-й минуте счет был 2:0. В воротах сербов отличились Михаил Зварыч и Даниил Абакшин. Украинские игроки продолжали атаковать и в конце тайма забили еще два мяча. Даниил Абакшин и Игорь Чернявский довели счет до разгромного.

Во втором тайме Михаил Зварыч и Игорь Корсун довели преимущество нашей сборной в счете до шести мячей. Сербская сборная сумела забить гол престижа, отличился Драган Томич.

Следующий матч сборная Украины проведет 28 января против сборной Португалии.

Сербия – Украина – 1:6 (0:4, 1:2)

Голы: 0:1 - 2 Зварыч, 0:2 - 6 Абакшин, 0:3 - 15 Абакшин, 0:4 - 20 Чернявский, 0:5 - 35 Зварыч, 0:6 - 39 Корсун, 1:6 - 40 Томич .