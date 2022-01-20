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На Чемпионате Европы по футзалу сборная Украины уступила Нидерландам 2:3

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Амстердам, Четверг 20 января 2022 11:41
На Чемпионате Европы по футзалу сборная Украины уступила Нидерландам 2:3 Фото: Чемпионат Европы по футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: РБК-Украина

Сборная Украины по футзалу стартовала с поражения на чемпионате Европы. В первом туре наша сборная проиграла хозяевам турнира, сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Матч начался с гола украинской сборной, уже на первой минуте Михаил Зварыч открыл счет. Наши футзалисты не смогли развить преимущество. Зато Нидерланды на 2-й минуте другого Саадуни сравнял счет, а еще через 2 минуты Аттаиби вывел хозяев вперед. На 30-й минуте Бузамбу увеличил преимущество Нидерландов до 2 мячей. На 38-й минуте Петр Шотурма отыграл один гол, но сравнять счет игроки сборной Украины не смогли.

В другом матче нашей группы Португалия победила Сербию со счетом 4:2.

Следующий матч сборная Украины проведет 23 января против сборной Сербии.

Украина - Нидерланды - 2:3 (1:0, 1:3)

Голы: 1:0 - 1 Зварич, 1:1 - 22 Саадуни, 1:2 - 24 Аттаиби, 1:3 - 30 Бузамбу, 2:3 - 38 Шотурма.

Украина: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Нидерланды: Куйк - Саадуни, Аттаиби, Мартинус, Боуюзан; де Вит, эль Ганнути, Бузамбу, Моссави, Сент-Джуст, Велсебур, ван ден Эйнден, Молкарай.

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