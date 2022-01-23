Збірна України розгромила Сербію на Чемпіонаті Європи з футзалу

Наші футзалісти активно розпочали матч і вже на 6-й хвилині рахунок був 2:0. У воротах сербів відзначились Михайло Зварич та Данило Абакшин. Українські гравці продовжували атакувати та наприкінці тайму забили ще два м’ячі. Данило Абакшин та Ігор Чернявський довели рахунок до розгромного.

В другому таймі Михайло Зварич та Ігор Корсун довели перевагу нашої збірної в рахунку до шести м’ячів. Сербська збірна спромоглася лише на гол престижу, який забив Драган Томіч.

Наступний матч збірна України проведе 28 січня проти збірної Португалії.

Сербія - Україна - 1:6 (0:4, 1:2)

Голи: 0:1 - 2 Зварич, 0:2 - 6 Абакшин, 0:3 - 15 Абакшин, 0:4 - 20 Чернявський, 0:5 - 35 Зварич, 0:6 - 39 Корсун, 1:6 - 40 Томіч.