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Сборная Украины разбила Албанию в товарищеском матче

НовостиСпорт    03.06.2018 - 19:18

Дублями отметились Ярмоленко и Коноплянка

Сборные Украины и Албании провели товарищеский матч. Встреча завершилась крупной победной подопечных Андрея Шевченеко со счетом 4:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка, отличившийся на 31-й минуте после передачи нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко. Спустя четыре минуты мяч забил сам Ярмоленко. В добавленное время первого тайма Андрей оформил дубль. В концовке второй половины встречи гол забил полузащитник Албании Эмануэле Ндой. Точку в матче поставил Коноплянка, оформивший дубль на 90-й минуте.

Напомним, сборные Украины и Албании не прошли квалификацию на предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги публикации: Сборная Украины, Албания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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