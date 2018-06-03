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Збірна України розбила Албанію в товариському матчі

НовиниСпорт    03.06.2018 - 19:18

Дублями відзначилися Ярмоленко і Коноплянка

Національні команди України та Албанії провели товариський матч. Зустріч завершилася великої переможної української збірної з рахунком 4:1.

Автором першого голу став півзахисник «Шальке-04» Євген Коноплянка, який відзначився на 31-й хвилині після передачі нападника дортмундської «Боруссії» Андрія Ярмоленка. Через чотири хвилини м'яч забив сам Ярмоленко. У доданий час першого тайму Андрій оформив дубль. Наприкінці другої половини зустрічі гол забив півзахисник Албанії Емануеле Ндой. Крапку в матчі поставив Коноплянка, який оформив дубль на 90-й хвилині.

Нагадаємо, що збірні України і Албанії не пройшли кваліфікацію на майбутній чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

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Теги публікації: Збірна України, Албания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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