Збірна України розбила Албанію в товариському матчі

Дублями відзначилися Ярмоленко і Коноплянка

Національні команди України та Албанії провели товариський матч. Зустріч завершилася великої переможної української збірної з рахунком 4:1.

Автором першого голу став півзахисник «Шальке-04» Євген Коноплянка, який відзначився на 31-й хвилині після передачі нападника дортмундської «Боруссії» Андрія Ярмоленка. Через чотири хвилини м'яч забив сам Ярмоленко. У доданий час першого тайму Андрій оформив дубль. Наприкінці другої половини зустрічі гол забив півзахисник Албанії Емануеле Ндой. Крапку в матчі поставив Коноплянка, який оформив дубль на 90-й хвилині.

Нагадаємо, що збірні України і Албанії не пройшли кваліфікацію на майбутній чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.