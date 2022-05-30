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Сборная Украины прилетела в Шотландию на матч плей-офф отбора к ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины в аэропорту Любляны (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Самолет с национальной командой Украины на борту сел в аэропорту шотландского Глазго. 1 июня "сине-желтые" сойдутся со сборной Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Сборная Украины в понедельник прибыла на Туманный Альбион чартерным рейсом. Утром команда Александра Петракова провела тренировку, на которой отрабатывала тактическую модель поединка против шотландцев.

В занятии приняли участие 24 исполнителя. Только защитник Денис Попов занимался индивидуально, завершая реабилитацию после повреждения. Завтра центрбек начнет работать в общей группе. Также присоединится к тренировкам и вратарь Андрей Лунин, проведший на скамье запасных финал Лиги чемпионов.

Официальное предматчевое занятие сборной Украины на "Хэмпден Парк" во вторник начнется в 19:00 по Гринвичу. Перед ним Петраков и один из его подопечных проведут пресс-конференцию.

Полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этой пары 5 июня сразится за последнюю путевку в Катар со сборной Уэльса.

К слову, УЕФА решил разводить украинские и белорусские команды в европейских турнирах.

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