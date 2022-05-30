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Збірна України прилетіла до Шотландії на матч плей-офф відбору до ЧС-2022

Фото: Збірна України в аеропорту Любляни (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Літак із національною командою України на борту сів на летовищі в шотландському Глазго. 1 червня "синьо-жовті" зійдуться зі збірною Шотландії у півфіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Збірна України в понеділок прибула на Туманний Альбіон чартерним рейсом. Вранці команда Олександра Петракова провела тренування, на якому відпрацьовувала тактичну модель поєдинку проти шотландців.

У занятті взяли участь 24 виконавці. Лише оборонець Денис Попов займався індивідуально, завершуючи програму реабілітації після ушкодження. Завтра центрбек почне працювати в загальній групі. Також приєднається до тренувань і воротар Андрій Лунін, який провів на лаві запасних фінал Ліги чемпіонів.

Офіційне передматчеве заняття збірної України на "Хемпден Парк" у вівторок розпочнеться о 19:00 за Грінвічем. Перед ним Петраков та один із його підопічних проведуть прес-конференцію.

Півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.

До слова, УЄФА вирішив розводити українські та білоруські команди в європейських турнірах.

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