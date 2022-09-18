Сборная Украины потеряла еще одного легионера на сентябрьские матчи Лиги наций

Защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь пополнил лазарет сборной Украины перед сентябрьским циклом матчей Лиги наций УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
27-летний украинец не приедет в лагерь национальной команды в Варшаве. Защитник из-за травмы не сможет помочь "сине-желтым" в двух поединках с шотландцами и встрече со сборной Армении.
Соболь получил повреждение в Бельгии. Во время тренировки "Брюгге" он травмировал приводную мышцу. Ориентировочный срок восстановления украинского защитника – две недели, так что возвращения на поле следует ожидать уже после международной паузы.
Ранее из заявки сборной Украины выбыл другой легионер – хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Универсал "канониров" получил повреждение икроножной мышцы. Также из-за травм не помогут национальной команде "динамовцы" Бущан и Шапаренко.
На следующей неделе национальная команда улетит в Глазго, где 21 сентября встретится со сборной Шотландии. Далее украинская сборная окажется в Ереване в противостоянии с Арменией (24 сентября). Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.
К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.
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