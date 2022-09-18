Сборная Украины потеряла еще одного легионера на сентябрьские матчи Лиги наций

27-летний украинец не приедет в лагерь национальной команды в Варшаве. Защитник из-за травмы не сможет помочь "сине-желтым" в двух поединках с шотландцами и встрече со сборной Армении.

Соболь получил повреждение в Бельгии. Во время тренировки "Брюгге" он травмировал приводную мышцу. Ориентировочный срок восстановления украинского защитника – две недели, так что возвращения на поле следует ожидать уже после международной паузы.

Ранее из заявки сборной Украины выбыл другой легионер – хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Универсал "канониров" получил повреждение икроножной мышцы. Также из-за травм не помогут национальной команде "динамовцы" Бущан и Шапаренко.

На следующей неделе национальная команда улетит в Глазго, где 21 сентября встретится со сборной Шотландии. Далее украинская сборная окажется в Ереване в противостоянии с Арменией (24 сентября). Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.