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Сборная Украины собралась в Варшаве. Лидер команды не поможет в Лиге наций

Новина українською →
Варшава, Суббота 17 сентября 2022 10:05
Сборная Украины собралась в Варшаве. Лидер команды не поможет в Лиге наций Фото: Александр Зинченко против Шотландии не будет играть (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Большинство футболистов сборной Украины прибыло в лагерь национальной команды для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций УЕФА. Пропустит цикл полузащитник Александр Зинченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Представители "Шахтера", "Динамо" и других украинских клубов собрались в польской столице перед тремя поединками "сине-желтых" в сентябре. К ним присоединился и первый легионер – вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко.

Вечером сборники под руководством Александра Петракова провели первую тренировку. Она носила восстановительный характер. Все полевые исполнители тренировались звместе. Три вратаря – Анатолий Трубин, Дмитрий Резник и Евгений Волынец – полноценно занимались с тренером вратарей Вячеславом Кернозенко.

После европейского уик-энда в сборную Украины прибудут и легионеры – Лунин, Миколенко, Качараба, Соболь, Малиновский, Коваленко, Игнатенко и Яремчук. В свою очередь хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко выбыл из списка из-за травмы икроножной мышцы.

Затем национальная команда улетит в Глазго, где 21 сентября встретится со сборной Шотландии. Далее украинская сборная окажется в Ереване на противостояние с Арменией (24 сентября). Наконец 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.

Ранее сборная Украины из-за травм потеряла двух основных исполнителей. Голкипер Георгий Бущан и центрхав Николай Шапаренко оказались на операционном столе после встречи "Динамо" с турецким "Фенербахче" в Лиге Европы.

К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.

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Александр Зинченко Сборная Украины Лига наций
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