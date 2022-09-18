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Збірна України втратила ще одного легіонера на вересневі матчі Ліги націй

Фото: Едуард Соболь (третій праворуч) у таборі національної команди (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Оборонець бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь поповнив лазарет збірної України перед вересневим циклом матчів Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

27-річний українець не приїде в табір національної команди у Варшаві. Оборонець через травму не зможе допомогти "синьо-жовтим" у двох поєдинках із шотландцями та зустрічі зі збірною Вірменії.

Соболь зазнав ушкодження у Бельгії. Під час тренування "Брюгге" він травмував привідний м'яз. Орієнтовний термін відновлення українського оборонця – два тижні, тож повернення на поле слід очікувати вже після міжнародної паузи.

Раніше із заявки збірної України вибув інший легіонер – хавбек лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Універсал "канонірів" зазнав ушкодження литкового м'яза. Також через травми не допоможуть національній команді "динамівці" Бущан і Шапаренко.

Наступного тижня національна команда полетить до Глазго, де 21 вересня зустрінеться зі збірної Шотландії. Далі українська збірна опиниться в Єревані на протистояння з Вірменією (24 вересня). Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

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