Сборная Украины потерпела поражение от Греции на Евробаскете-2022

Создать вторую подряд сенсацию на чемпионате Европы-2022 сборная Украины не смогла, уступив национальной команде Греции в 4 туре группового раунда турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Евробаскет-2022, группа C, 4-й тур
Греция – Украина – 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)
На правах фаворита эллины уверенно начали матч лидеров секстета C. Стартовый рывок сборной Греции (7:0) поразил многих, но не украинцев. "Сине-желтые" быстро овладели положением и начали навязывать конкуренцию сопернику. На финише дебютной четверти отставание ребят Айнарса Багатскиса составило всего 3 пункта.
А вторая 10-минутка промелькнула совершенно сенсационно. Сборная Украины быстро сравняла счет, а затем постепенно начала закладывать фундамент собственного преимущества. Украинцы шаг за шагом отрывались от греческой сборной, явно не ожидавшей такой дерзости, и ушли на большой перерыв неожиданным лидером (46:39).
Но в арсенале тренерского штаба Греции оставалось топ-оружие – Яннис Адетокунбо. Форвард "Милуоки" едва ли не самостоятельно смял украинскую оборону в третьей 10-минутке, а с ней и надежды болельщиков на положительный результат. А два метких трехочковых броска Калатеса под занавес четверти лишь усилили разгром (32:11).
Как следствие, финальные 10 минут превратились в формальность. Греки сбавили обороты, а сборная Украины сумела вновь достойно противостоять гранду. Конечно, финальное отставание "сине-желтых" оптимизма не прибавило. Однако и такие поединки способны стать уроком не хуже победы над Италией накануне.
Завершит групповой турнир Евробаскета-2022 украинская команда 8 сентября. Соперником подопечных Багатскиса станет сборная Хорватии. Старт поединка в 15:15.
К слову, волейбольная сборная Украины выбила Нидерланды и сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022.
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