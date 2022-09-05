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Волейбольная сборная Украины разбила Нидерланды и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

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Любляна, Понедельник 05 сентября 2022 19:47
Волейбольная сборная Украины разбила Нидерланды и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 Фото: Очередная удачная атака сборной Украины (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданно лёгкой победой сборной Украины завершился матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против национальной команды Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира, 1/8 финала

Нидерланды – Украина – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Украинская сборная приступила к делу со старта. Подопечные Угиса Крастиньша быстро захватили инициативу и начали наращивать собственное преимущество. Уже к середине первого сета украинцы вышли на комфортный отрыв, не подпуская Нидерланды на расстояние менее 5-ти очков.

В конце концов первая партия завершилась мощным отрезком "сине-желтых". Украинцы взяли три очка подряд и повели в счете по сетам. На старте второго нидерландцы заиграли активнее. Соперники начали идти ровно – ни одна из команд не могла создать солидный гандикап.

В этот раз сборная Украины добавила в решающий момент, когда счет был равным (14:14). Тихим шагом украинцы начали идти в отрыв. Сначала на 2-3 пункта, а на пике – и до семи очков. Завершился второй сет с преимуществом команды Крастиньша +6.

Наконец на третий сет сборная Нидерландов вышла настроенной на камбэк. Каждый розыгрыш на площадке был нелегким, и свое преимущество "сине-желтые" выстраивали с боями. Но постепенно сборная Украины отыскала свой ритм и начали уходить в отрыв в середине сета. Классная же атака Ковалева подарила украинцам 7 (!) матч-пойнтов. А закрыл поединок Семенюк уже со второй попытки.

Для "сине-желтых" этот результат стал новым ориентиром отечественного волейбола. В рамках 1/4 финала украинцы встретятся с хозяевами – сборной Словении. Матч состоится 7 сентября в Любляне.

К слову, футбольная сборная Украины объявила список игроков на сентябрьские поединки.

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