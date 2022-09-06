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Збірна України зазнала поразки від Греції на Євробаскеті-2022

Фото: Стримати Янніса Адетокунбо (в центрі) збірна України не змогла (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Створити другу поспіль сенсацію на чемпіонаті Європи-2022 збірна України не змогла, поступившись національній команді Греції в 4-му турі групового раунду турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2022, група C, 4-й тур

Греція – Україна – 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

На правах фаворита елліни впевнено розпочали матч лідерів секстету C. Стартовий ривок збірної Греції (7:0) вразив багатьох, але не українців. "Синьо-жовті" швидко опанували становище та почали нав'язувати конкуренцію супернику. Зрештою, на фініші дебютної чверті відставання хлопців Айнарса Багатскіса склало всього 3 пункти.

А друга 10-хвилинка промайнула геть сенсаційно. Збірна України швидко зрівняла рахунок, а потім поступово почала закладати фундамент власної переваги. Українці крок за кроком відривалися від грецької збірної, що явно не очікувала такої зухвалості, та пішли на велику перерву несподіваним лідером (46:39).

Та в арсеналі тренерського штабу Греції залишалася топ-зброя – Янніс Адетокунбо. Форвард "Мілуокі" ледь не самотужки зім'яв українську оборону в третій 10-хвилинці, а з нею і надії вболівальників на позитивний результат. А два влучні триочкові кидки Калатеса під завісу чверті лише посилили розгром (32:11).

Як наслідок, фінальні 10 хвилин перетворилися на формальність. Греки збавили оберти, а збірна України зуміла знову гідно протистояти гранду. Звісно, фінальне відставання "синьо-жовтих" оптимізму не додало. Однак, і такі поєдинки здатні стати не гіршим уроком за перемогу над Італією напередодні.

Завершить груповий турнір Євробаскету-2022 українська команда 8 вересня. Суперником підопічних Багатскіса стане збірна Хорватії. Старт поєдинку о 15:15.

До слова, волейбольна збірна України вибила Нідерланди та гратиме в чвертьфіналі ЧС-2022.

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