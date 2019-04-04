ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України отыграла три позиції в рейтингу ФІФА

Новини » Спорт    04.04.2019 - 11:47
Збірна України отыграла три позиції в рейтингу ФІФА
Фото: гравці і тренери збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Команда Шевченка поліпшила своє положення за підсумками стартових матчів відбору до Євро -20202

Збірна України піднялася на три рядки в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), який 4 квітня 2019 року був опублікований на сайті організації.

Команда Андрія Шевченка знаходиться на 27 місці, маючи в активі 1493 бали.

Суперники збірної України у кваліфікації Євро-2020 посідають наступні місця: Португалія - сьоме (-1), Сербія - 29 (+2), Люксембург - 86 (+1) та Литва - 132 (0).

Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другий йде команда Франції. Третю позицію займає Бразилія, далі - команди Англії та Хорватії.

Рейтинг ФІФА станом на 4 квітня 2019 року

1. Бельгія - 1737
2. Франція - 1734
3. Бразилія - 1676
4. Англія - 1647
5. Хорватія - 1621
6. Уругвай - 1613
7. Португалія - 1607
8. Швейцарія - 1604
9. Іспанія - 1601
10. Данія - 1586

27. Україна - 1493

Нагадаємо, що національна збірна України у відборі на Євро-2020 зіграла внічию проти Португалії (0:0) і обіграла в гостях Люксембург (2:1).

Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA УЄФА відкрив справу проти збірної України з приводу Мораеса
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Збірна УкраїниФІФАрейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся