Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Москву на чемпионат мира

Сборная Украины по пляжному футболу не отправится на чемпионат мира, который в конце августа пройдет в Москве. В Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) не уверены, что в России обеспечат безопасность игроков.

Он отметил, что решение об отмене поездки сборной в Россию было принято с учетом рекомендаций министерств и государственных ведомств Украины. Сам он сожалеет, что так сложилась ситуация.

"И сейчас бы я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем, в любых условиях и при любых обстоятельствах. Но АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины", - сказал Ващук.

Известно, что место Украины на турнире займет Швейцария.