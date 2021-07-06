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Збірна України з пляжного футболу не поїде до Москви на Чемпіонат світу

Автор: Роман Тверденко

Збірна України з пляжного футболу не відправиться на Чемпіонат світу, який в кінці серпня пройде в Москві. В Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) не впевнені, що в Росії забезпечать безпеку гравців.

Про це заявив віце-президент АПФУ Владислав Ващук.

Він зазначив, що рішення про скасування поїздки збірної до Росії було прийнято з урахуванням рекомендацій міністерств і державних відомств України. Сам він шкодує, що так склалася ситуація.

"І зараз би я дуже хотів, щоб наша збірна на чемпіонаті світу довела всім, що ми можемо, в будь-яких умовах і за будь-яких обставин. Але АПФУ прийняла рішення відповідно до рекомендацій міністерств, організацій і відомств України", - сказав Ващук.

Відомо, що місце України на турнірі займе Швейцарія.

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації, яка проходила в червні в Португалії, збірна України обіграла Швейцарію з рахунком 6:5.

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Збірна України