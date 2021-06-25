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Сборная Украины по пляжному футболу поедет в Россию на чемпионат мира

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Португалия, Пятница 25 июня 2021 21:39
Сборная Украины по пляжному футболу поедет в Россию на чемпионат мира Фото: сборная Украины по пляжному футболу (beachsoccer.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира. Он в августе состоится в Москве и команда на него поедет.

Об этом сообщает сайт Ассоциации пляжного футбола Украины.

В финале квалификации, которая проходила в Португалии, сборная Украины обыграла Швейцарию со счетом 6:5. Теперь их ждет чемпионат мира, который пройдет с 18 по 29 августа в столице России.

Сборная Украины по пляжному футболу является регулярным участником больших турниров. На счету Украины победа в европейской квалификации на чемпионат мира в 2010 году, а также победа в Евролиге 2016 года.

В текущем рейтинге сборных по пляжному футболу Украина занимает 18-е место из 99.

Напомним, что футбольная сборная Украины во вторник, 29 июня, сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции.

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