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Збірна України з пляжного футболу поїде в Росію на Чемпіонат світу

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Португалія, П'ятниця 25 червня 2021 21:39
Збірна України з пляжного футболу поїде в Росію на Чемпіонат світу Фото: збірна України з пляжного футболу (beachsoccer.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Збірна України з пляжного футболу кваліфікувалася на Чемпіонат світу. Він в серпні відбудеться в Москві і команда на нього поїде.

Про це повідомляє сайт Асоціації пляжного футболу України.

У фіналі кваліфікації, яка проходила в Португалії, збірна України обіграла Швейцарію з рахунком 6:5. Тепер їх чекає Чемпіонат світу, який пройде з 18 по 29 серпня в столиці Росії.

Збірна України з пляжного футболу є регулярним учасником великих турнірів. На рахунку України перемога в європейській кваліфікації на Чемпіонат світу в 2010 році, а також перемога в Євролізі 2016 року.

У поточному рейтингу збірних з пляжного футболу Україна займає 18-е місце з 99.

Нагадаємо, що футбольна збірна України у вівторок, 29 червня, зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції.

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