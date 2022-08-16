Сборная Украины отцепила форварда перед Евробаскетом-2022

Перед контрольным поединком против сборной Финляндии тренерский штаб национальной команды Украины простился с Артемом Ковалевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Айнарс Багатскис сократил ростер сборной до 14-ти исполнителей. Все они улетели в Финляндию на спарринг из Суоми 18 августа.

Лагерь сборной покинул экс-форвард "Киев-Баскета" Артем Ковалев. 24-летний баскетболист последние полгода провел в составе "Клавихо" из 3-го дивизиона Испании. Накануне он заключил контракт с литовским "Пьено Жвайгждес".

После товарищеского матча против финнов сборная Украины проведет два поединка квалификации в ЧМ-2023. В Риге 24 августа "сине-желтые" примут сборную Италии, а 27 августа сыграют на выезде против сборной Исландии.

Состав сборной Украины:

защитники

Денис Лукашов

Виталий Зотов

Илья Сидоров

Юсуф Санон

Святослав Михайлюк

форварды

Иван Ткаченко

Павел Крутоус

Богдан Близнец

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун

Алексей Лень

Артем Пустовой

Дмитрий Скапинцев



Ранее защитник Липовый анонсировал отсутствие на Евробаскете-2022. Опытный баскетболист получил травму в плей-офф чемпионата Германии и не успеет набрать форму до континетального первенства.

Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.