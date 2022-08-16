Збірна України відчепила форварда перед Євробаскетом-2022
Перед контрольним поєдинком проти збірної Фінляндії тренерський штаб національної команди України попрощався з Артемом Ковальовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
Айнарс Багатскіс скоротив ростер збірної до 14-ти виконавців. Усі вони полетіли до Фінляндії на спаринг із Суомі 18 серпня.
Табір збірної покинув екс-форвард "Київ-Баскета" Артем Ковальов. 24-річний баскетболіст останні півроку провів у складі "Клавіхо" з 3-го дивізіону Іспанії. Напередодні він уклав контракт із литовським "П'єно Жвайгждес".
Після товариського матчу проти фінів збірна України проведе два поєдинки кваліфікації до ЧС-2023. У Ризі 24 серпня "синьо-жовті" приймуть збірну Італії, а 27 серпня зіграють на виїзді проти збірної Ісландії.
Склад збірної України:
захисники
- Денис Лукашов
- Віталій Зотов
- Ілля Сидоров
- Юсуф Санон
- Святослав Михайлюк
форварди
- Іван Ткаченко
- Павло Крутоус
- Богдан Близнюк
- Андрій Войналович
- В'ячеслав Бобров
центрові
- Володимир Герун
- Олексій Лень
- Артем Пустовий
- Дмитро Скапінцев
Раніше оборонець Ліповий анонсував відсутність на Євробаскеті-2022. Досвідчений баскетболіст зазнав травми в плей-офф чемпіонату Німеччини та не встигне набрати форму до континетальної першості.
Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.
Нагадаємо, що українська збірна програла Словенії на товариському турнірі в Стамбулі.
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