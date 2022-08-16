Збірна України відчепила форварда перед Євробаскетом-2022

Перед контрольним поєдинком проти збірної Фінляндії тренерський штаб національної команди України попрощався з Артемом Ковальовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Айнарс Багатскіс скоротив ростер збірної до 14-ти виконавців. Усі вони полетіли до Фінляндії на спаринг із Суомі 18 серпня.

Табір збірної покинув екс-форвард "Київ-Баскета" Артем Ковальов. 24-річний баскетболіст останні півроку провів у складі "Клавіхо" з 3-го дивізіону Іспанії. Напередодні він уклав контракт із литовським "П'єно Жвайгждес".

Після товариського матчу проти фінів збірна України проведе два поєдинки кваліфікації до ЧС-2023. У Ризі 24 серпня "синьо-жовті" приймуть збірну Італії, а 27 серпня зіграють на виїзді проти збірної Ісландії.

Склад збірної України:

захисники

Денис Лукашов

Віталій Зотов

Ілля Сидоров

Юсуф Санон

Святослав Михайлюк

форварди

Іван Ткаченко

Павло Крутоус

Богдан Близнюк

Андрій Войналович

В'ячеслав Бобров

центрові

Володимир Герун

Олексій Лень

Артем Пустовий

Дмитро Скапінцев

Раніше оборонець Ліповий анонсував відсутність на Євробаскеті-2022. Досвідчений баскетболіст зазнав травми в плей-офф чемпіонату Німеччини та не встигне набрати форму до континетальної першості.

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.