Збірна України залишилася без одного півзахисника перед Євро-2020

Збірна України залишилася без одного з лідерів "Динамо", півзахисника Віталія Буяльського перед початком матчів Євро-2020 . Буяльський у фіналі Кубку України, граючи за "біло-синіх" отримав ушкодження, яке не дозволяє йому взяти участь в Євро-2020.

"Віталій розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав", - розповіли в УАФ.

Під час обстеження було встановлено, що Віталій отримав тріщину плюснової кістки ступні після зіткнення у Кубку України. Лікування та відновлення після травми триватиме близько місяця, тому він не зможе виступити на чемпіонаті Європи.

"Сьогодні Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі", - додали у прес-службі УАФ.