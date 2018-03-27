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Сборная Украины одолела Японию в товарищеском матче

НовостиСпорт    27.03.2018 - 17:16
Фото: Украина - Япония (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Украина - Япония (twitter.com/FFUKRAINE)

"Сине-желтые" одержали первую победу в 2018 году 

Сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против команды Японии. Встреча прошла в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран" и завершилась со счетом 2:1.

Большую часть матча футболисты сборной Украины контролировали игру и по сути одержали заслуженную победу.

Счет открыл Ярослав Ракицкий на 21 минуте, пробив по воротам из-за пределов штрафной площади, Наомити Уэда неудачно подставил голову и мяч в итоге полетел под перекладину, что помешало Эйдзи Кавасиме выручить свою команду. В конце первого тайма украинцы все же пропустили от Томоаки Макино, который головой пробил по воротам.

На 69 минуте Коноплянка с левого фланга вошел в штрафную площадь и отдал передачу на Караваева, который пробил ударом в дальний угол. Этот дебютный гол игрока луганской "Зари" в футболке сборной Украины и установил окончательный счет матча - 2:1. Таким образом, "сине-желтые" одержали первую победу в 2018 году.

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.

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Теги публикации: Сборная Украины, Япония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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