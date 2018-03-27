Сборная Украины одолела Японию в товарищеском матче

"Сине-желтые" одержали первую победу в 2018 году

Сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против команды Японии. Встреча прошла в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран" и завершилась со счетом 2:1.

Большую часть матча футболисты сборной Украины контролировали игру и по сути одержали заслуженную победу.

Счет открыл Ярослав Ракицкий на 21 минуте, пробив по воротам из-за пределов штрафной площади, Наомити Уэда неудачно подставил голову и мяч в итоге полетел под перекладину, что помешало Эйдзи Кавасиме выручить свою команду. В конце первого тайма украинцы все же пропустили от Томоаки Макино, который головой пробил по воротам.

На 69 минуте Коноплянка с левого фланга вошел в штрафную площадь и отдал передачу на Караваева, который пробил ударом в дальний угол. Этот дебютный гол игрока луганской "Зари" в футболке сборной Украины и установил окончательный счет матча - 2:1. Таким образом, "сине-желтые" одержали первую победу в 2018 году.

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) March 27, 2018

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.