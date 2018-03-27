Збірна України здолала Японію у товариському матчі

"Синьо-жовті" здобули першу перемогу в 2018 році

Збірна України здобула перемогу в товариському матчі проти команди Японії. Зустріч пройшла в бельгійському Льєжі на стадіоні "Моріс Дюфран" і завершилася з рахунком 2:1.

Більшу частину матчу футболісти збірної України контролювали гру і по суті здобули заслужену перемогу.

Рахунок відкрив Ярослав Ракицький на 21 хвилині, пробивши по воротах з-за меж штрафного майданчика, Наоміті Уеда невдало підставив голову і м'яч в підсумку полетів під поперечину, що завадило Ейдзі Кавасимі виручити свою команду. В кінці першого тайму українці все ж пропустили від Томоаки Макіно, який головою пробив по воротах.

На 69 хвилині Коноплянка з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика і віддав передачу на Караваєва, який поцілив ударом в дальній кут. Цей дебютний гол гравця луганської "Зорі" у футболці збірної України і встановив остаточний рахунок матчу - 2:1. Таким чином, "синьо-жовті" здобули першу перемогу в 2018 році.

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) March 27, 2018

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.