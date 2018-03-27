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Збірна України здолала Японію у товариському матчі

НовиниСпорт    27.03.2018 - 17:16
Фото: Україна - Японія (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Україна - Японія (twitter.com/FFUKRAINE)

"Синьо-жовті" здобули першу перемогу в 2018 році

Збірна України здобула перемогу в товариському матчі проти команди Японії. Зустріч пройшла в бельгійському Льєжі на стадіоні "Моріс Дюфран" і завершилася з рахунком 2:1.

Більшу частину матчу футболісти збірної України контролювали гру і по суті здобули заслужену перемогу.

Рахунок відкрив Ярослав Ракицький на 21 хвилині, пробивши по воротах з-за меж штрафного майданчика, Наоміті Уеда невдало підставив голову і м'яч в підсумку полетів під поперечину, що завадило Ейдзі Кавасимі виручити свою команду. В кінці першого тайму українці все ж пропустили від Томоаки Макіно, який головою пробив по воротах.

На 69 хвилині Коноплянка з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика і віддав передачу на Караваєва, який поцілив ударом в дальній кут. Цей дебютний гол гравця луганської "Зорі" у футболці збірної України і встановив остаточний рахунок матчу - 2:1. Таким чином, "синьо-жовті" здобули першу перемогу в 2018 році.

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.

У збірної України під керівництвом Шевченка дебютували 13 гравців Україна - Саудівська Аравія 1-1: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: Збірна України, Японія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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