Сборная Украины побеждает Шотландию во втором тайме: видео голов

Первые 45 минут полуфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против шотландцев сборная Украины оставила за собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Матч Шотландия – Украина продолжается в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Поединок начался в 21:45 по киевскому времени.

Единственный мяч во встрече "сине-желтые" забили на 33-й минуте. Малиновский заметил рывок партнера и отдал роскошную передачу из собственной половины поля, а Ярмоленко обработал мяч и вторым касанием опрокинул через голкипера.

Видео гола Ярмоленко:

На старте же второй половины Яремчук удвоил преимущество "сине-желтых". Караваев подал с правого фланга, а форвард "Бенфики" разобрался с защитниками сборной Шотландии и головой направил мяч в сетку.

Видео гола Яремчука:

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре ждет сборная Уэльса.