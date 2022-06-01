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Сборная Украины побеждает Шотландию во втором тайме: видео голов

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Глазго, Среда 01 июня 2022 22:43
Сборная Украины побеждает Шотландию во втором тайме: видео голов Фото: Андрей Ярмоленко (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Первые 45 минут полуфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против шотландцев сборная Украины оставила за собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Матч Шотландия – Украина продолжается в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Поединок начался в 21:45 по киевскому времени.

Единственный мяч во встрече "сине-желтые" забили на 33-й минуте. Малиновский заметил рывок партнера и отдал роскошную передачу из собственной половины поля, а Ярмоленко обработал мяч и вторым касанием опрокинул через голкипера.

Видео гола Ярмоленко:

На старте же второй половины Яремчук удвоил преимущество "сине-желтых". Караваев подал с правого фланга, а форвард "Бенфики" разобрался с защитниками сборной Шотландии и головой направил мяч в сетку.

Видео гола Яремчука:

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре ждет сборная Уэльса.

К слову, итальянский "Милан" получил нового владельца из Соединенных Штатов.

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