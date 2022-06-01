Збірна України перемагає Шотландію у другому таймі: відео голів

Перші 45 хвилин півфіналу плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти шотландців збірна України залишила за собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Матч Шотландія – Україна відбувається в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Поєдинок розпочався о 21:45 за київським часом.

Єдиний м'яч у зустрічі "синьо-жовті" забили на 33-й хвилині. Маліновський помітив ривок партнера та віддав розкішну передачу з власної половини поля, а Ярмоленко обробив м'яч і другим дотиком перекинув через голкіпера.

Відео гола Ярмоленка:

На старті ж другої половини Яремчук подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Це Караваєв подав із правого флангу, а форвард "Бенфіки" розібрався з оборонцями збірної Шотландії та головою спрямував м'яч у сітку.

Відео гола Яремчука:

Переможець протистояння Шотландії та України вийде у фінал плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Там свого суперника в боротьбі за останню путівку на чемпіонат світу в Катарі чекає збірна Уельсу.