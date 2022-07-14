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Сборная Украины обнародовала заявку на чемпионат мира по фехтованию

Новина українською →
Каир, Четверг 14 июля 2022 15:10
Сборная Украины обнародовала заявку на чемпионат мира по фехтованию Фото: Женская сборная Украины на тренировке в Болонье (facebook.com/fencing.ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Состав национальной команды Украины на чемпионат мира-2022 в Египте утвердила Национальная федерация фехтования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост федерации в Facebook.

Фехтовальный Мундиаль начнется 15 июля в Каире. Соревнования продлятся более недели – до 23 июля. Украина везет на турнир 25 спортсменов.

Состав сборной Украины:

Женщины

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Елена Воронина

Рапира: Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова

Шпага: Яна Шемякина, Влада Харькова, Инна Бровко, Юлия Свистиль

Мужчины

Шабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Богдан Платонов, Василий Гумен

Рапира: Клод Юнес, Андрей Погребняк, Ростислав Герцик, Даниил Гойда

Шпага: Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свечкарь, Ян Сыч, Никита Кошман (запасной)

Сборная Украины обнародовала заявку на чемпионат мира по фехтованию

В первые три дня чемпионата мира во всех видах личной программы состоятся групповые этапы и предварительный тур прямого выбывания. С 18 июля участники соревнований начнут разыгрывать 12 комплектов наград.

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