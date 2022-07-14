Сборная Украины обнародовала заявку на чемпионат мира по фехтованию
Состав национальной команды Украины на чемпионат мира-2022 в Египте утвердила Национальная федерация фехтования Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост федерации в Facebook.
Фехтовальный Мундиаль начнется 15 июля в Каире. Соревнования продлятся более недели – до 23 июля. Украина везет на турнир 25 спортсменов.
Состав сборной Украины:
Женщины
Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Елена Воронина
Рапира: Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова
Шпага: Яна Шемякина, Влада Харькова, Инна Бровко, Юлия Свистиль
Мужчины
Шабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Богдан Платонов, Василий Гумен
Рапира: Клод Юнес, Андрей Погребняк, Ростислав Герцик, Даниил Гойда
Шпага: Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свечкарь, Ян Сыч, Никита Кошман (запасной)
В первые три дня чемпионата мира во всех видах личной программы состоятся групповые этапы и предварительный тур прямого выбывания. С 18 июля участники соревнований начнут разыгрывать 12 комплектов наград.
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