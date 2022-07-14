Збірна України оприлюднила заявку на чемпіонат світу з фехтування
Склад національної команди України на чемпіонат світу-2022 у Єгипті затвердила Національна федерація фехтування України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис федерації у Facebook.
Фехтувальний Мундіаль розпочнеться 15 липня у Каїрі. Змагання триватимуть понад тиждень – до 23 липня. Україна везе на турнір 25 спортсменів.
Склад збірної України:
Жінки
Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна
Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова
Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль
Чоловіки
Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен
Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда
Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)
У стартові три дні чемпіонату світу в усіх видах особистої програми відбудуться групові етапи та попередній тур прямого вибування. Натомість із 18 липня учасники змагань почнуть розігрувати 12 комплектів нагород.
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