Сборная Украины начала подготовку к октябрьским матчам отбора Евро-2020

Сборная Украины 7 октября начала подготовку к поединкам отбора на Евро-2020 против команд Литвы и Португалии. Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали в Харькове на день раньше. Игроки же прибыли в расположение главной команды страны в понедельник.

Большинство сборников прилетели регулярным утренним рейсом. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом - Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук прибудут в расположение сборной ближе к вечеру.

Уже завтра сборная Украины проведет открытую тренировку на стадионе "Металлист", а сегодня состоится встреча игроков с болельщиками.

Напомним, 11 октября в Харькове "сине-желтые" будут принимать сборную Литвы. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.