ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України почала підготовку до жовтневих матчів відбору Євро-2020

Новини » Спорт    07.10.2019 - 14:04
Збірна України почала підготовку до жовтневих матчів відбору Євро-2020

--

Збірна України 7 жовтня розпочала підготовку до поєдинків відбору на Євро-2020 проти команд Литви та Португалії. Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком, а також адміністративно-медичний корпус почали роботу в Харкові на день раніше. Гравці ж прибули в розташування головної команди країни в понеділок.

Більшість збірників прилетіли регулярним ранковим рейсом. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Решта футболістів, які виступають за кордоном - Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук прибудуть у розташування збірної ближче до вечора.

Вже завтра збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні "Металіст", а сьогодні відбудеться зустріч гравців з уболівальниками.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові "синьо-жовті" прийматимуть збірну Литви. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

Дві національні збірні вже втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020.

Роналду увійшов в заявку збірної Португалії на матч з Україною Шевченко може обговорити з Мальдіні тренерську роботу в "Мілані"
Новини України Збірна УкраїниЛитваподготовкаПортугалияотборЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся