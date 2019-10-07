Збірна України почала підготовку до жовтневих матчів відбору Євро-2020

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Збірна України 7 жовтня розпочала підготовку до поєдинків відбору на Євро-2020 проти команд Литви та Португалії. Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком, а також адміністративно-медичний корпус почали роботу в Харкові на день раніше. Гравці ж прибули в розташування головної команди країни в понеділок.

Більшість збірників прилетіли регулярним ранковим рейсом. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Решта футболістів, які виступають за кордоном - Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук прибудуть у розташування збірної ближче до вечора.

Вже завтра збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні "Металіст", а сьогодні відбудеться зустріч гравців з уболівальниками.

Відкрите тренування збірної в Харкові!



- ОСК «Металіст»



- 8 жовтня, 19:00



Став в коментарях “+” якщо вже відмінив всі справи для перегляду матчу з Литвою 11 жовтня. Подивимось скільки у збірної дванадцятих гравців. #МиЗбірна #всінастадіон pic.twitter.com/3vwYzhxkV7 — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 26, 2019

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові "синьо-жовті" прийматимуть збірну Литви. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

Дві національні збірні вже втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020.