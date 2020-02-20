Сборная Украины начала 2020 год в топ-25 рейтинга ФИФА

Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко сохранила позиции

Сборная Украины по футболу сохранила место в топ-25 рейтинга национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА), обновленном по 20 февраля, который стал первым в 2020 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Как и в предыдущем списке за декабрь 2019 года, "сине-желтые" находятся на 24 позиции. Никаких перестановок не произошло и в первой десятке, лидерство осталось за сборной Бельгии.

Соперники команды Украины в финальном турнире чемпионата Европы-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 26. Четвертая команда определится по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

Спарринг-партнеры подопечных Андрея Шевченко к Евро-2020 расположились на следующих позициях: Франция - вторая, Польша - 19, Северная Ирландия - 36, Израиль - 93, Кипр - 95.

Матчи чемпионата Европы по футболу в этом году будут проходить 12 июня - 12 июля 2020.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений (это первый подобный случай в истории национальной команды).