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Збірна України розпочала 2020 рік у топ-25 рейтингу ФІФА

Новини » Спорт     20.02.2020 - 11:14
Збірна України розпочала 2020 рік у топ-25 рейтингу ФІФА
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка зберегла позиції

Збірна України з футболу зберегла місце в топ-25 рейтингу національних команд Міжнародної федерації футболу (ФІФА), оновленому за 20 лютого, який став першим у 2020 році. Про це повідомляється на сайті організації.

Як і попередньому списку за грудень 2019 року, "синьо-жовті" перебувають на 24 позиції. Ніяких перестановок не відбулося і в першій десятці, лідерство залишилося за збірною Бельгії.

Суперники команди України у фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020 посідають наступні місця: Нідерланди - 14, Австрія - 26. Четверта команда визначиться за підсумками стикових ігор. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.

Спаринг-партнери підопічних Андрія Шевченка до Євро-2020 розташувались на наступних позиціях: Франція - друга, Польща - 19, Північна Ірландія - 36, Ізраїль - 93, Кіпр - 95.

Матчі чемпіонату Європи з футболу цьогоріч відбуватимуться 12 червня - 12 липень.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок (це перший подібний випадок в історії національної команди).

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