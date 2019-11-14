Сборная Украины минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины обыграла команду Эстонии в товарищеском матче. Встреча, которую впервые национальная команда провела на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье, завершился со счетом 1:0.

"Сине-желтые" преобладали во владении мячом и в борьбе, но после перерыва эстонцы начали действовать смелее и несколько раз приближались к воротам Лунина. Однако единственный и победный гол в компенсированное время забил Роман Безус.

Как и обещал Шевченко, шанс сыграть в сборной Украины получили те футболисты, кто раньше был меньше задействован. Так, полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе впервые с 10 ноября 2017, когда он провел 9 минут на поле против Словакии (2:1) в товарищеском матче. Также первое появление с 3 июня 2018 за национальную команду и для форварда Артема Беседина. Тогда он провел один тайм в спарринге с Албанией (4:1).

Кроме того, дебютировал в составе национальной сборной полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня. Он вышел на замену во втором тайме.