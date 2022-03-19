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Сборная Украины по хоккею поедет на чемпионат мира-2022

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 21:59
Сборная Украины по хоккею поедет на чемпионат мира-2022 Фото: Сборная Украины на Christmas Cup-2021 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Совет Федерации хоккея Украины принял решение отправить национальную команду на ЧМ-2022. Турнир пройдет в Польше с 25 апреля по 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

"Несмотря на кровавые военные действия в государстве, национальная сборная Украины под руководством Вадима Шахрайчука начнет подготовку к мировому форуму в Катовице (Польша), где с 25 апреля по 1 мая состоится чемпионат мира в Дивизионе I (группа B)", – говорится в заявлении федерации.

"Сине-желтая" команда сразится со сборными Польши, Японии, Эстонии и Сербии за единственную путевку в группу А на Мундиаль-2023. Худшая команда квинтета вылетит в низший дивизион.

Кроме того, ФХУ отправит на чемпионат мира и сборную Украины U-18. Юношеский Мундиаль в конце апреля примет итальянский Асьяго. Соперниками "сине-желтых" станут итальянцы, австрийцы, венгры, словенцы и поляки.

Женская же национальная сборная ЧМ-2022 в Болгарии пропустит. Пока украинские хоккеистки находятся в разных уголках планеты, поэтому тренерский штаб сборной не успеет подготовить их к турниру.

Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой планеты по прыжкам в высоту.

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