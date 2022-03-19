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Збірна України з хокею поїде на чемпіонат світу-2022

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Субота 19 березня 2022 21:59
Збірна України з хокею поїде на чемпіонат світу-2022 Фото: Збірна України на Christmas Cup-2021 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Рада Федерації хокею України ухвалила рішення відправити національну команду на ЧС-2022. Турнір пройде в Польщі з 25 квітня до 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

"Незважаючи на криваві військові дії в державі, національна збірна України під керівництвом Вадима Шахрайчука розпочне підготовку до світового форуму у Катовіцах (Польща), де з 25 квітня до 1 травня відбудеться чемпіонат світу у Дивізіоні I (група B)", – йдеться в заяві федерації.

"Синьо-жовта" команда побореться зі збірними Польщі, Японії, Естонії та Сербії за єдину путівку до групи А на Мундіаль-2023. Натомість найгірша команда квінтету вилетить у нижчий дивізіон.

Окрім того, ФХУ відправить на чемпіонат світу і збірну України U-18. Юнацький Мундіаль у кінці квітня прийме італійське Асьяго. Суперниками "синьо-жовтих" стануть італійці, австрійці, угорці, словенці та поляки.

Натомість жіноча національна збірна ЧС-2022 в Болгарії пропустить. Наразі українські хокеїстки перебувають у різних куточках планети, тому тренерський штаб збірної не встигне підготувати їх до турніру.

Нагадаємо, що українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою планети зі стрибків у висоту.

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