Сборная Украины по греко-римской борьбе выиграла семь медалей на турнире в Хорватии

В Загребе состоялся первый в 2022 году международный турнир по греко-римской борьбе - "Zagreb Open".

Сборную Украины на турнире представляли 13 спортсменов. Семь из них вернулись домой с медалями.

Победителями соревнований стали три украинских борца: Парвиз Насибов (до 72 кг), Владимир Яковлев (до 77 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

Два наших борца уступили в финальной схватке и стали серебряными призерами - Корюн Саградян (до 55 кг) и Виктор Петрик (до 60 кг).

Еще два украинца завоевали бронзовые медали - Дмитрий Цымбалюк (до 60 кг) и Андрей Кулик (до 72 кг).

Еще шесть украинских борцов не получили медали, однако выступили на соревнованиях и принесли сборной Украины баллы в командный рейтинг:

Жора Абовян (седьмой, до 60 кг),

Евгений Савета (седьмой, до 97 кг),

Геворг Арзуманян (восьмой, до 63 кг) ,

Ясаф Зейнайлов (девятый, до 77 кг),

Александр Грушин (десятый, до 63 кг),

Артур Потулаев (девятнадцатый, до 77 кг).

В командном зачете "Zagreb Open" сборная Украины заняла второе общекомандное место, уступив только сборной Турции.