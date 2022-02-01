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Сборная Украины по греко-римской борьбе выиграла семь медалей на турнире в Хорватии

Автор: Андрей Вырва

В Хорватии прошел международный турнир по греко-римской борьбе. Сборная Украины заняла второе общекомандное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.

В Загребе состоялся первый в 2022 году международный турнир по греко-римской борьбе - "Zagreb Open".

Сборную Украины на турнире представляли 13 спортсменов. Семь из них вернулись домой с медалями.

Победителями соревнований стали три украинских борца: Парвиз Насибов (до 72 кг), Владимир Яковлев (до 77 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

Два наших борца уступили в финальной схватке и стали серебряными призерами - Корюн Саградян (до 55 кг) и Виктор Петрик (до 60 кг).

Еще два украинца завоевали бронзовые медали - Дмитрий Цымбалюк (до 60 кг) и Андрей Кулик (до 72 кг).

Еще шесть украинских борцов не получили медали, однако выступили на соревнованиях и принесли сборной Украины баллы в командный рейтинг:

  • Жора Абовян (седьмой, до 60 кг),
  • Евгений Савета (седьмой, до 97 кг),
  • Геворг Арзуманян (восьмой, до 63 кг) ,
  • Ясаф Зейнайлов (девятый, до 77 кг),
  • Александр Грушин (десятый, до 63 кг),
  • Артур Потулаев (девятнадцатый, до 77 кг).

В командном зачете "Zagreb Open" сборная Украины заняла второе общекомандное место, уступив только сборной Турции.

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Хорватия