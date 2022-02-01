RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Збірна України з греко-римської боротьби виграла сім медалей на турнірі в Хорватії

Автор: Андрій Вирва

В Хорватії пройшов міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Збірна України посіла друге загальнокомандне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

В Загребі відбувся перший в 2022 році міжнародний турнір з греко-римської боротьби - "Zagreb Open".

Збірну України на турнірі представляло 13 спортсменів. Семеро з них повернулися додому з медалями.

Переможцями змагань стали три українських борці: Парвіз Насібов (до 72 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

Двоє наших борців поступилися у фінальній сутичці та стали срібними призерами - Корюн Саградян (до 55 кг) та Віктор Петрик (до 60 кг).

Ще два українці вибороли бронзові медалі - Дмитро Цимбалюк (до 60 кг) та Андрій Кулик (до 72 кг).

Ще шестеро українських борців не здобули медалі, проте виступили на змаганнях та принесли збірній України бали в командний рейтинг:

  • Жора Абовян (сьомий, до 60 кг),
  • Євгеній Савета (сьомий, до 97 кг),
  • Геворг Арзуманян (восьмий, до 63 кг),
  • Ясаф Зейнайлов (дев’ятий, до 77 кг),
  • Олександр Грушин (десятий, до 63 кг),
  • Артур Потулаєв (дев’ятнадцятий, до 77 кг).

В командному заліку "Zagreb Open" збірна України посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия