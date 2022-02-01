Збірна України з греко-римської боротьби виграла сім медалей на турнірі в Хорватії

В Хорватії пройшов міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Збірна України посіла друге загальнокомандне місце.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.
В Загребі відбувся перший в 2022 році міжнародний турнір з греко-римської боротьби - "Zagreb Open".
Збірну України на турнірі представляло 13 спортсменів. Семеро з них повернулися додому з медалями.
Переможцями змагань стали три українських борці: Парвіз Насібов (до 72 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).
Двоє наших борців поступилися у фінальній сутичці та стали срібними призерами - Корюн Саградян (до 55 кг) та Віктор Петрик (до 60 кг).
Ще два українці вибороли бронзові медалі - Дмитро Цимбалюк (до 60 кг) та Андрій Кулик (до 72 кг).
Ще шестеро українських борців не здобули медалі, проте виступили на змаганнях та принесли збірній України бали в командний рейтинг:
В командному заліку "Zagreb Open" збірна України посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Туреччини.