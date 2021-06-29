Сборная Украины готовится к матчу со Швецией с 25 футболистами

Сыграть в матче против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 готовы 25 футболистов сборной Украины. Травмирован только полузащитник Александр Зубков.

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

В понедельник, 28 июня, в общей группе тренировались 25 футболистов. Исключением был только Александр Зубков, который пропустит уже третий матч на Евро из-за травмы.

В общей группе работал и нападающий Роман Яремчук, который на прошлой неделе некоторое время тренировался отдельно.

Состав сборной Украины на матч со Швецией

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Циганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тымчик, 26. Артем Довбык.

Вероятный стартовый состав Украины на матч со Швецией

Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Цыганков - Яремчук