Збірна України готується до матчу зі Швецією з 25 футболістами

Зіграти в матчі проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 готові 25 футболістів збірної України. Травмований тільки півзахисник Олександр Зубков.

Про це повідомляє сайт Української Асоціації футболу.

У понеділок, 28 червня, в загальній групі тренувалися 25 футболістів. Винятком був тільки Олександр Зубков, який пропустить вже третій матч на євро через травму.

У загальній групі працював і нападник Роман Яремчук, який минулого тижня деякий час тренувався окремо.

Склад збірної України на матч зі Швецією

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бесєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Ймовірний стартовий склад України на матч зі Швецією

Бущан-Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Зінченко, Малиновський - Ярмоленко, Циганков - Яремчук