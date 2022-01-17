Сборная Украины по гандболу вылетела с чемпионата Европы

Сборная Украины уступила сборной Хорватии на чемпионате Европы по гандболу-2022 со счетом 25:38. Украинская команда не смогла выйти из группы и покинет первенство.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
После первого тайма украинская сборная уступала вице-чемпионам Европы 5 мячей. Дмитрий Артеменко забил 4 гола. Антон Терехов отразил 3 броска из 7.
Во втором тайме хорватские гандболисты увеличили отрыв до 8 мячей. Этому способствовали удаления в украинской команде. Так, на 35 минуте на две минут был удален Илья Близнюк, а на 47-й - Иван Мартинович.
Напомним, сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на чемпионате Европы. В первом матче команда уступила Сербии со счетом 23:31.
Отметим, следующий матч украинцы провели с олимпийскими чемпионами - сборной Франции. Матч завершился со счетом 36:23 не в пользу "желто-синих".