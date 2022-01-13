Сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на ЧЕ
Фото: Сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на ЧЕ (facebook.com/uhfukraine)
Сборная Украина стартовала на чемпионате Европы по гандболу. "Желто-синие" уступили Сербии 23:31.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Первую половину украинские гандболисты уступили со счетом 11:17. Во втором тайме сербы увеличили преимущество еще на два мяча. При этом украинцы смогли забить последний гол на последней секунде времени.
Самым результативным среди украинцев стал Дмитрий Горига - у нашего левого-полусреднего в активе шесть голов. Самым же результативным в матче стал серб Лазар Кукич с семью голами.
Следующий матч украинцы проведут в субботу, 15 января, против Франции.
Завершающий поединок "желто-синие" сыграют в понедельник, 17 января, против хорватов.