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Сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на ЧЕ

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 20:49
Сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на ЧЕ Фото: Сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на ЧЕ (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украина стартовала на чемпионате Европы по гандболу. "Желто-синие" уступили Сербии 23:31.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Первую половину украинские гандболисты уступили со счетом 11:17. Во втором тайме сербы увеличили преимущество еще на два мяча. При этом украинцы смогли забить последний гол на последней секунде времени.

Самым результативным среди украинцев стал Дмитрий Горига - у нашего левого-полусреднего в активе шесть голов. Самым же результативным в матче стал серб Лазар Кукич с семью голами.

Следующий матч украинцы проведут в субботу, 15 января, против Франции.

Завершающий поединок "желто-синие" сыграют в понедельник, 17 января, против хорватов.

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Сборная Украины
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