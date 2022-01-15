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Сборная Украины по гандболу разгромно уступила олимпийским чемпионам на ЧЕ

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 20:42
Сборная Украины по гандболу разгромно уступила олимпийским чемпионам на ЧЕ Фото: игрок сборной Украины по гандболу Александр Тильте (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины уступила олимпийским чемпионам - сборной Франции, на чемпионате Европы по гандболу-2022. Матч завершился со счетом 36:23 не в пользу "желто-синих".

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В соперниках украинской сборной были действующие олимпийские чемпионы. И с самого начала французы показали, что этот титул достался им неслучайно. С первых минут Франция вышла вперед и преимущество не растеряла до конца матча. После первой половины украинцы уступали со счетом 11:17.

Во втором тайме ситуация не изменилась и французы привезли "желто-синим" еще семь мячей, завершив поединок со счетом 36:23 в пользу Франции.

При этом на старте второй половины удаление у Украины заработал лучший форвард нашей сборной Дмитрий Горига - к тому времени у него было уже семь голов.

Украина после этого поражения практически потеряла шансы на выход из группы.

Напомним, первый матч на Евро украинцы уступили сборной Сербии. Последний поединок на ЧЕ Украина проведет в понедельник, 17 января, против Хорватии.

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