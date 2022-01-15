Сборная Украины по гандболу разгромно уступила олимпийским чемпионам на ЧЕ

В соперниках украинской сборной были действующие олимпийские чемпионы. И с самого начала французы показали, что этот титул достался им неслучайно. С первых минут Франция вышла вперед и преимущество не растеряла до конца матча. После первой половины украинцы уступали со счетом 11:17.

Во втором тайме ситуация не изменилась и французы привезли "желто-синим" еще семь мячей, завершив поединок со счетом 36:23 в пользу Франции.

При этом на старте второй половины удаление у Украины заработал лучший форвард нашей сборной Дмитрий Горига - к тому времени у него было уже семь голов.

Украина после этого поражения практически потеряла шансы на выход из группы.